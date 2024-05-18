انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أكاديمية اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 01:28 مساءً - يعقد مجلس أكاديمية اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو) اجتماعه الأول بتشكيله الجديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 مايو الحالي.

يذكر أنه بناء على قرار الجمعية العامة التاسعة المنعقدة في 2 أكتوبر 2023 يُشكل مجلس أمناء أكاديمية (أوسبو) للتدريب الإعلامي برئاسة سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي رئيس المجلس التنفيذي والجمعية العامة.

وأعلن الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس المجلس التنفيذي والجمعية العامة رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عن تشكيل مجلس إدارة أكاديمية (أوسبو) للتدريب الإعلامي، والذي يضم نخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والأكاديمية في العالم الإسلامي وهم الوزير الدكتور أحمد عساف وزير الإعلام الرسمي الفلسطيني، والدكتور عمرو الليثي نائب رئيس المجلس التنفيذي والجمعية العامة ورئيس الاتحاد، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس الحميدي العنزي الرئيس التنفيذي لعرب سات، والدكتور رياض نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقاً رئيس اللجنة الاستشارية لأكاديمية التدريب الإعلامي باتحاد الإذاعات العربية.

كما يضم المجلس المهندس حاتم أبو ناصف مساعد الرئيس للشؤون الهندسية بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ، والدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية، والدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية.

ويضم المجلس أيضا الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس أسامة الشيخ المدير العام لأكاديمية سينيميديا للفنون الابداعية، والدكتورة همت علام مستشار رئيس الاتحاد للعلاقات الخارجية، والدكتورة أماني فاروق مدير مركز التدريب والتطوير بمدينة الإنتاج الإعلامي.