تامر شلتوت يكشف كواليس لأول مرة عن دوره في "حق عرب".. وسر ظهوره في أدوار الشر (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان تامر شلتوت، عن تفاصيله دوره في مسلسلي المداح وحق عرب، مؤكدًا أن توفيق الله وقف بجانبه مما ساعده على تحقيق النجاح في الموسم الرمضاني الماضي.

تصريحات تامر شلتوت

وأضاف تامر شلتوت خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن دوره في مسلسل حق عرب عبارة عن شخص انتهازي ويبحث عن تحقيق مصالحه رغم كونه يرتدي أفضل الملابس ويظهر بأفضل شكل.

تامر شلتوت يكشف عن كواليس دوره في المداح

وتابع:" أما عن دوره في مسلسل المداح كان يقدم الخير ولكن في الظاهر يبدو عكس ذلك، موضحًا أن آخر دور قدمه شر كان من 4 سنوات".

وأوضح تامر شلتوت، أن أهل الفنان الذي يقدم دور شرير يخافون عليه من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن دوره في مسلسل حق عرب حقق نجاحا كبيرا في الشارع، كما أن نجوم العالم العربي لهم أدوار شر في بدايتهم الفنية.

تامر شلتوت يكشف عن كواليس دوره في حق عرب

وأكمل تامر شلتوت: «خوفت في البداية على الموافقة بدوري في مسلسل حق عرب، ولكن بعد الموافقة كان تحدي جديد له وقدمته على أفضل مستوى».