بعد النجاح العالمي لأغنية TSHWALA BAM.. نسخة جديدة مع النجم BURNA BOY

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد أسابيع من الترقب، أعلن النجمان TITOM وYUPPE عن إصدار ريمكس رسمي جديد لأغنيتهما الشهير " TSHWALA BAM" مع النجم النيجيري الحائز على جائزة جرامي Burna Boy وS.N.E بعد الانتشار العالمي للعمل،

حيث بدأت الشائعات حول الريمكس تنتشر على منصات التواصل الإجتماعي منذ أيام، مما أثار الحماس بين المعجبين في جميع أنحاء العالم، وأظهر مقطع فيديو مسرب بورنا بوي وهو يؤدي الأغنية إلى جانب TitoM وYuppe وS.N.E خلال زيارة الفنانين الأخيرة إلى نيجيريا.

كما أعرب النجم النيجيري العالمي، عن اهتمامه الشديد بالتعاون في الريمكس، بعد فوزهم بجائزة Metro FM لأفضل تحدي عالمي، أعرب أعضاء فريق TitoM عن حماسهم للعمل قائلين: لتجاوز نجاح الأغنية الأصلية، سعينا إلى الحصول على تعاون مع فنان يتمتع بجاذبية عالمية والتزام بتعزيز الأجواء الأصلية للأغنية، وكان بورنا بوي هو الشخص المناسب تمامًا.

تصريحات YUPPE

وأضاف YUPPE: كان العمل مع Burna Boy أمرًا مثيرًا ومبهجًا، لقد كان متعاونًا وعملنا سويًا في بيئة عمل جماعية مريحة، وتم إطلاق الريمكس الذي طال انتظاره، وسيتبعه فيديو كليب تم تصويره في لاجوس، نيجيريا من إخراج The Alien، كما ان بورنا بوي، المشهور بقدرته على رفع مستوى الأغاني من خلال الريمكسات، ذوقه المميز إلى أغنية "Tshwala Bam"، وهو لديه العديد من الريمكس المميزة لأغاني ناجحة مثل أغنية "Jerusalema" لفرقة Master KG وأغنية "Sungba" لفرقة Asake.

بورنا بوي

وبحماس قال بورنا بوي: كان الدخول في جو ريمكس Tshwala Bam أمرًا سهلًا بالنسبة لي، إنها أغنية تلقى صدى لدى الجميع، ويسعدني أن أستغل طاقتي وأتواصل مع المعجبين بطريقة جديدة تمامًا.

تم إصدار أغنية "Tshwala Bam" في الأصل في ٢٣ فبراير بالإضافة إلى تحدي الرقص المصاحب لها، وقد استحوذت على اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث حصدت 11.5 مليار مشاهدة غير مسبوقة على TikTok وأكثر من 100 مليون بث عبر DSPs وسيطر العمل على سباقات الأغاني العالمية، بما في ذلك المركز التاسع في قوائم Shazam العالمية وأعلى المراكز في قوائم Spotify Viral في العديد من البلدان.

تفاصيل الأغنية

تشكل الأغنية حاليًا أحد أهم أعمال النمط الموسيقي المعروف باسم Amapiano لعام 2024، وهي في طريقها لتصبح أكبر عمل من هذا النمط على الإطلاق، إن قدرة توحيد الأفكار على الإلهام والاحتفال هي دليل على موهبة المبدعين وإبتكارهم وتؤكد من جديد مكانة موسيقى الـ Amapiano بإعتبارها النوع الموسيقي الذي لديه إمكانات لا حدود لها، وتمثل أغنية "Tshwala Bam" علامة فارقة كأول أغنية من جنوب إفريقيا منذ ثلاث سنوات تصل إلى المرتبة الأولى على Apple Music في نيجيريا.

جولات TitoM وYuppe

بالتوازي مع الريمكس، يستعد TitoM وYuppe للقيام بجولة أوروبية للترويج للنسخة الجديدة مع Burna Boy، مما يضمن استمرار هيمنة الأغنية العالمية على المراتب الأولى.



