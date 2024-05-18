نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان اللبناني عزيز عبده يكشف عن آخر أغانيه وحقيقة العمل مع جينفير لوبيز.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان اللبناني عزيز عبده، تفاصيل أغنيته الجديدة «معدي»، وهي رابع أغنية له باللهجة المصرية.

تصريحات عزيز عبده

وأضاف عزيز عبده خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن أغانيه السابقة باللهجة المصرية تم تصويرها في إحدى الأستديوهات بدبي بدولة الإمارات الشقيقة.

وتابع: أغنية معدي تتماشي مع الأجواء الصيفية، كما أن الفنان الذي لديه القدرة على الإنتاج سيساعد نفسه على الوقاية من العديد من المشاكل.

وأوضح عزيز عبده، أنه هو من يقرر اختيار أغانيه والفريق العمل الذي يشاركه في أعماله، مشيرًا إلى أنه يحب العمل مع الملحن عمرو مصطفى كما أنه تجمعهما علاقة صداقة قوية وهناك تقارب في وجهات النظر، وهو شخص محترف وشاطر.

وأكمل عزيز عبده: «منذ 2015 تركت الحياة بلبنان ورحلت إلى دبي، ومع بداية جائحة كورونا رحلت إلى السويد ثم عدت مرة أخرى إلى دبي حاليًا».

آخر أعمال عزيز عبده

وعن آخر أعماله الفنية، أشار عزيز عبده إلى أنه يستعد الآن إلى إطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، بالإضافة إلى طرح ألبوم باللهجة الخليجية في شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن هناك عمل يجمع بينه وبينها الفنانة العالمية جينفير لوبيز ولكن لم نتوصل حتى الآن لاتفاق.

عزيز عبده يكشف عن حفلاته الغنائية الجديدة

وأردف عزيز عبده: «مرسوم في أحلامي أغنية حققت مشاهدات كبيرة في الوطن العربي، كما أنه يستعد لعدة حفلات في مصر والمغرب وتونس».

عزيز عبده يكشف عن أكلاته المفضلة

واختتم عزيز عبده حديثه قائلًا: «بحب جميع الأكلات، أنا أكلت الكشري والملوخية والحمام المحشي بالفريك، وبحب أسمع شيرين وعمرو دياب، وتم عرض العديد من الأعمال التمثيلية ولكن سيتم اختيار الأنسب والأفضل الذي سيضيف له».