شاهد.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة منة فضالي



وظهرت منة فضالي في الصور وهي ترتدي فستان باللون الرمادي، مع وضع مكياج هادئًا، وتسريحة شعر ويفي.

آخر أعمال منة فضالي



شاركت الفنانة منة فضالي في رمضان الماضي بعملين وهما "كوبرا"، و"محارب"، بطولة حسن الرداد، والذي تظهر خلاله بشخصية "مريم"، التي تتزوج من أحمد زاهر وتتعرض لحادث يتسبب في شللها، مع تطور الأحداث، تكتشف أسرارًا خطيرة حول الإصابة التي تعرضت لها.

أبطال مسلسل محارب



وشاركت منة في الدراما الرمضانية 2024 في مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين.

أبطال مسلسل كوبرا



مسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.