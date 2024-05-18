تعرف على أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في سقارة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم العراقي كاظم الساهر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في منطقة هرم سقارة بالبدرشين، يوم الجمعة الموافق 28 يونيو المقبل.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل أسعار التذاكر، والتي قسمت إلى 20 فئة، جاءت كالتالي: صف أول مباشر بـ 32،160 جنيهًا،صف ثاني 31،200 جنيهًا،صف ثالث بـ 30،240 جنيهًا، صف رابع بـ 29،280 جنيهًا، صف خامس بـ 28،320 جنيهًا، صف سادس بـ 27،360 جنيهًا، صف سابع بـ 26،400 جنيهًا، صف ثامن بـ 25،440 جنيهًا، صف تاسع بـ 24،480 جنيهًا،صف عاشر بـ 23،520 جنيهًا.

وجاء سعر تذاكر الصف الحادي عشر بـ 22،560 جنيهًا، والصف الثاني عشر بـ 21،600 جنيهًا، والصف الثالث عشربـ 20،640 جنيهًا، والصف الرابع عشر بـ 19،680 جنيهًا، والصف الخامس عشر بـ 18،720 جنيهًا، والصف السادس عشر بـ 17،760 جنيهًا، والصف السابع عشر بـ 16،800 جنيهًا، والصف الثامن عشر بـ 15،840 جنيهًا، والصف التاسع عشر بـ 14،880 جنيهًا، والصف العشرون بـ 13،920 جنيهًا.

آخر أعمال كاظم الساهر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر أغنية وفية، وهي من كلمات الشاعر كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشيل فاضل، وحققت الأغنية نجاحات واسعة في الوطن العربي منذ طرحها.

كلمات أغنية وفية



وجاءت كلمات أغنية وفية كما يلي: الله يعلم يا وفية، كم ضاقت الدنيا عليّا، لما أضعتك من يدي، الله يعلم يا وفية، كم ضاقت الدنيا عليّا، لما أضعتك من يدي، عمري اعذريني سامحيني، سيذوب قلبي من حنيني، عمري اعذريني سامحيني، سيذوب قلبي من حنيني.