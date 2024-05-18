نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة "اتقابلنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب مسلم، اليوم لطرح أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "اتقابلنا"، حيث كشف موعد عرضها، وذلك من خلال خاصية "الاستوري" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "على معادنا النهادرة بإذن الله اتقابلنا، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، وفيه مفاجأة في الأغنية أتمنى تعجبكم".

آخر أعمال المطرب مسلم

وطرح مسلم مؤخرًا كليب أغنية "واحد زيك" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة وذلك بعد أسبوع فقط من طرحها.

تفاصيل أغنية "واحد زيك"

أغنية "واحد زيك" غناء مسلم، وكلمات الشاعر حسام سعيد، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، إخراج فهد السيد.