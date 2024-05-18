نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقالي أربع سنين مش بنام.. المخرج أحمد سمير فرج يكشف أسرار وكواليس لأول مرة عن مسلسل المداح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد المخرج أحمد سمير فرج، أن مسلسل المداح من الأعمال التي لها وقائع حقيقية، مشيرا إلى أن المشاهد ارتبط بالعمل كثيرا بسبب مرجعية حمادة هلال لدى المشاهد، زيادة على أن المسلسل لا يستهدف الترتيب في ماراثون المسلسلات الرمضانية.

أحمد سمير فرج يكشف عن كواليس مسلسل المداح

وأضاف المخرج أحمد سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد، أن الجزء الرابع يستهدف فكرة الفتنة وظهور المسيح الدجال، منوها أن المسلسل لجأ لرجال الدين والعلم للاستسقاء منهم حول عالم الجن الذي يرفض أن يكون مذكورا أو مرصودا من أي شخص.

وتابع المخرج أحمد سمير فرج قائلا: بقالي 4 سنين مش بنام بسبب التحضير للجزء الجديد والخروج بأفكار حدثية للواقع، والمسلسل أصبح «فورمات» يمكن أن يكرر في كل بلدان العالم.

أحمد سمير فرج:المداح تحول لسوبر ميرو

وقال أحمد سمير إن صابر المداح تحول لـ سوبر هيرو على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين رسائل المسلسل هي أن الشر والخير مكملين إلى يوم القيامة.

واستكمل قائلا: فتحي عبد الوهاب كان زي الزيبق سهل التشكيل، وكان يضيف للأدوار في المسلسل كثيرا لمرونته في الأداء.