في ذكرى ميلادها.. كل ما تريد معرفته عن تيسير فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم السبت 18 مايو عيد ميلاد الفنانة المعتزلة تيسير فهمي، تعد واحدة من أبرز النجمات اللاتي تالقن فى الدراما التليفزيونية، قدمت عددَا كبيرًا من الأدوار سواءً في السينما أو المسرح، إلا أن أغلبها كان من خلال الشاشة الصغيرة وموهبتها المميزه جعلتها محفورة في أذهان جمهورها حتي بعد الاعتزال.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطفات من حياة الفنانة المعتزلة تيسير فهمي..

حياة تيسير فهمي الشخصية

ولدت الفنانة تيسير فهمي 18 مايو عام 1955، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، عملت في بدايتها في مسرح الشباب وفي بعض الأدوار السينمائية الصغيرة من أهم المسرحيات التي عملت فيها لما قالوا وأو ا، وليه وليه، حوريس، قدمت في التلفزيون الكعبة المشرفة، ينشر في جريدة رسمية، أبناء ولكن، رأفت الهجان، تزوجت من الدكتور «أحمد أبو بكر» الذي أنتج لها فيلمها الشيطان يجد حلا، رشحها المخرج بركات الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم شباب تحت العشرين عام 1979.

مسيرة الفنانة المعتزلة تيسير فهمي الفنية

برعت في المشاركة في المسلسلات الدينية، وكان لها ظهورها المميز في مسلسلات: "لا إله إلا الله"، "محمد رسول الله" ومسلسل "الكعبة المشرفة"، وقدمت شخصية " ابنة ابليس " ببراعة وحققت بها شهرة كبيرة وقتها، شاركت أيضًا في مسلسل " رافت الهجان " في جزئه الأول، وقدمت فيه البطولة أمام محمود عبد العزيز في دور اليهودية سارة التي أحبها رأفت الهجان قبل سفره لإسرائيل، وظلت تيسير تقدم أدوارًا مميزة وتشارك كبار النجوم في مسلسلاتهم حتى أصبحت هي البطلة في سلسلة مسلسلات قدمتها منها " الهاربة " بكل أجزائه، ناقشت في أعمالها الجاسوسية والعنصرية في مسلسل " أماكن في القلب ".

أعمال تيسير فهمي

الأفلام: صيد الحيتان، يمين طلاق، دسوقي أفندي في المصيف، الشيطان يقدم حلا، السايس - فيلم قصير، الليلة الموعودة، العوامة 70،عشاق تحت العشرين، الصعود إلى الهاوية، غبي على الزيرو، التوت والنبوت.

المسلسلات: خيال الظل، بفعل فاعل، أماكن في القلب، بين القصرين، موعد مع الغائب، أبناء ولكن، رأفت الهجان، عنترة، العقاب، في حاجة غلط، الهاربة، مسلسل لا إله إلا الله ج4، البحث عن فرصة، لعبة الأيام، عصر الأئمة، رحلة العمر، ثلاثية الكهف والوهم والحب.

التمثيليات التلفزيونية: الرجل المناسب... أحلام، صحوة ضمير، كلٌ في طريق، رزق بتاع الترمس

المسرحيات: حضرات السادة العيال.