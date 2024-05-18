نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ66.. مالا تعرفه عن آثار الحكيم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم عيد ميلاد الفنانة آثار الحكيم، صاحبة الأداء المميز التي استطاعت دخول قلوب الجمهور ببساطتها، وجمالها الهاديء، حيث قدمت العديد من الأدوار مثل، البنت الخجولة والجريئة والأصيلة والمستهترة، وحققت نجاحًا كبيرًا خلال مشوارها الفني قبل اعتزالها.





بداية مشوار آثار الحكيم الفني





حصلت آثار الحكيم على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة، ثم انتقلت في المجال الفني منذ منتصف السبعينات، لكنها نالت شهرة كبرى منذ فترة الثمانينات.





بدأت مشوارها الفني عام 1976 بعد تعاقد المنتج رياض العريان، بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، وأسند لها دور البطولة في مسلسل بلا عتاب عام 1976 أمام الفنان يوسف شعبان.





اكتشفها الفنان الكبير سمير غانم، وهو من قدمها للمنتج رياض العريان، التي بدأت معه مشوارها الفني.





كان أول أدوارها السينمائية من خلال فيلم "الملاعين" عام 1979 بدأت في التلفزيون حيث قدمت كثير من المسلسلات والسهرات التلفزيونية.





استمرت في مشوارها الفني حتى أصبحت نجمة سينمائية في أواخر الثمانينات، وظهرت أمام عمالقة الفن في هذا الوقت.





حصلت على عدة جوائز وأوسمة خلال مشوارها الفني، حصلت على جائزة من جمعية الإذاعة والتليفزيون الدولية العربية عن مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، وجائزة ورق البردي في التمثيل من وزارة الثقافة، كما تم تكريمها في الإسماعيلية عام 2001م.





حياة آثار الحكيم الشخصية

تزوجت مرتين، الأولى كانت عندما دخل حب محمد مجدي جودت لقلبها عام 1987، ولكن لم تبق الأمور على حالها دوما، فبعد إنجابها لأبنائهما الثلاثة، نشبت العديد من المشاكل والأزمات بينهما، خاصة أن تلك الفترة كان نجم آثار لامعا بالوسط الفني، ليطلقها دون علمها، وتبدأ المعركة بينهما في أروقة المحاكم من أجل حضانة الأطفال.

أما الزيجة الثانية فكانت من الإعلامي ياسر كمال خليل، والذي ساعدها في التخلص من الدعاوى المقامة ضدها من طليقها من خلال البحث عن حلول ترضي زوجها الأول.

اعتزالها الفن

لم يكن خبر اعتزال آثار للفن جديدًا بل أعلنت ذلك أكثر من مرة في عدد من البرامج التلفزيونية على مدار السنوات الماضية، خاصة أن آخر أعمالها كان مسلسل "الوتر المشدود" في عام 2009.

وعلى مدار السنوات الماضية ظهرت آثار الحكيم في عدد من البرامج التلفزيونية ولكنها بعد ذلك قاطعت الظهور الإعلامي أيضا بعد أزمتها مع رامز جلال، واقتصر على بعض المداخلات الهاتفية في بعض البرامج، وذلك حتى ظهورها الأخير العام الماضي في عرض مسرحية "المتفائل" مع سامح حسين وسهر الصايغ.