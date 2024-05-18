نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أعمال تيسير فهمي الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم السبت 18 مايو عيد ميلاد الفنانة المعتزلة تيسير فهمي، تعد واحدة من أبرز النجمات اللاتي تالقن فى الدراما التليفزيونية، قدمت عددَا كبيرًا من الأدوار سواءً في السينما أو المسرح، إلا أن أغلبها كان من خلال الشاشة الصغيرة وموهبتها المميزه جعلتها محفورة في أذهان جمهورها حتي بعد الاعتزال.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال تيسير فهمي الفنية...

أعمال تيسير فهمي

الأفلام: صيد الحيتان، يمين طلاق، دسوقي أفندي في المصيف، الشيطان يقدم حلا، السايس - فيلم قصير، الليلة الموعودة، العوامة 70،عشاق تحت العشرين، الصعود إلى الهاوية، غبي على الزيرو، التوت والنبوت.

المسلسلات: خيال الظل، بفعل فاعل، أماكن في القلب، بين القصرين، موعد مع الغائب، أبناء ولكن، رأفت الهجان، عنترة، العقاب، في حاجة غلط، الهاربة، مسلسل لا إله إلا الله ج4، البحث عن فرصة، لعبة الأيام، عصر الأئمة، رحلة العمر، ثلاثية الكهف والوهم والحب.

التمثيليات التلفزيونية: الرجل المناسب... أحلام، صحوة ضمير، كلٌ في طريق، رزق بتاع الترمس

المسرحيات: حضرات السادة العيال.

زواج تيسير فهمي

تزوجت تيسير فهمى مرتين الأولى من سمير حجازي الذي لقي مصرعه إثر حادث سير، ثم تعرفت على رجل الأعمال صاحب الجنسية الأمريكية الدكتور أحمد أبو بكر الذي يقيم معها في نفس العمارة، وبدأت العلاقة بينهما بعد رؤيتها في إحدى المناسبات وأعجب بها ووقع في حبها دون معرفة مشوارها وتاريخها الفني وبادلته الحب فقد أعجبت بشخصيته حتى تقدم إليها وتم الزواج، وقام بتأسيس شركة إنتاج للأعمال الفنية والذي أنتج لها العديد من أعمالها الناجحة.

مسيرة الفنانة المعتزلة تيسير فهمي الفنية

برعت في المشاركة في المسلسلات الدينية، وكان لها ظهورها المميز في مسلسلات: "لا إله إلا الله"، "محمد رسول الله" ومسلسل "الكعبة المشرفة"، وقدمت شخصية " ابنة ابليس " ببراعة وحققت بها شهرة كبيرة وقتها، شاركت أيضًا في مسلسل " رافت الهجان " في جزئه الأول، وقدمت فيه البطولة أمام محمود عبد العزيز في دور اليهودية سارة التي أحبها رأفت الهجان قبل سفره لإسرائيل، وظلت تيسير تقدم أدوارًا مميزة وتشارك كبار النجوم في مسلسلاتهم حتى أصبحت هي البطلة في سلسلة مسلسلات قدمتها منها " الهاربة " بكل أجزائه، ناقشت في أعمالها الجاسوسية والعنصرية في مسلسل " أماكن في القلب ".

سبب ابتعاد تيسير فهمي عن الفن

كشفت الفنانة تيسير فهمي عن أهم المحطات في حياتها قائلة: «فيلم العوامة 70 تحمست له وأحببته، لأنه كان يناقش مشاكل الشباب، وأحببت العمل مع خيري بشارة، الشغل معه ممتع، الفن قادر على منح المرأة القوة، انظروا إلى المرأة الفلسطينية حاليًا تعطي درسًا للنساء فهي نموذج قوي لصمود النساء، ومؤخرا حرصت على عمل أنشطة خيرية، بهدف التوعية وأحب العمل مع المجتمع والناس وأعتبره هوايتي المفضلة، محظوظة بأنني عشت في زمن فيه وعي من خلال المسرح والثقافة وتشكلنا جيدًا، لذلك، انغمست في سنواتي الماضية مع الشباب لزيادة وعيهم وهذا دور لا يقل أهمية عن الفن».

آخر أعمال تيسير فهمي

وكان آخر أعمال تيسير فهمي، مسلسل "بفعل فاعل"، للمخرج تيسير عابد، وبطولة طارق لطفي، وتامر هجرس، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وياسر جلال، وميرنا وليد، ودرات أحداثه حول عبير تكتشف بالصدفة خيانة زوجها الذي يعيش بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة لمصر، حيث يتورط في العمل جاسوسًا لدى إحدى الجهات الأجنبية ويساعد في القيام ببعض الأعمال ضد وطنه ما يضطرها إلى ابلاغ السلطات المختصة التي تراقبه لكشف تفاصيل خيانته، بعدها غابت تيسير فهمي عن الساحة الفنية وامتنعت عن المشاركة في أي عمل دارمي.

