نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجسمي يفتتح موسم صيف 2024 بأغنية "دلع دلع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن أحدث التقنيات والآلات الموسيقية الغربية والعربية، أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "دلع دلع" مفتتحًا بها اصداراته في موسم صيف 2024، ومجددًا تعاونه ونجاحاته مع أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

تفاصيل أغنية دلع دلع



وقد شهدت أغنية "دلع دلع" عودة قوية للملحن "الحساس" بعد غياب طويل، مظهرًا مزيجًا فنيًا ورؤية موسيقية مختلفة وحديثه، ترجمها موسيقيًا حسام كامل، بالتوزيع والمكس والماستر.

كلمات أغنية دلع دلع



ويقول الجسمي في مطلع الأغنية:

دلع دلع،، يا شيخة الحسن كله

دلع دلع،، غني بصوتك مع الورق

غني وأنا اغني مع الشوق شله

هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق

انتي القمر وانتي النجوم المطله

و انتي الغنج والدل والزين والفرق

أشراق حسنك نوره بكل حله

و مبيسمك يسطي مثل سطوة البرق



هذا وقد عرض الجسمي أغنية "دلع دلع" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متضمنًا كلمات الاغنية كاملة، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.





حفل حسين الجسمي المقبل

جدير بالذكر إنه يستعظ حسين الجسمي حفلًا غنائيًا بدبى يوم 21 يونيو المقبل، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك وتقدم شيرين باقة مميزة من أغانيها التي يعشقها الجمهور منها "جرح تانى، منك لله، على بإلى، صبرى قليل، الكدابين، وغيرها من الأغانى.

أحدث أعمال حسين الجسمي



من جهة أخرى، يعد آخر أعمال حسين الجسمي، كان طرحه أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "اتاني"، متعاونًا بها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.