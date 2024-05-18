نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة سوسن بدر على تهنئة الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال صورة من أحد المشاهد التي تجمعهما، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت سوسن بدر في الصورة برفقة عادل إمام، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا أستاذنا هنفضل طول عمرنا نتعلم من فنك وأخلاقك".





أعمال تنتظرها سوسن بدر

جدير بالذكر إنه تنتظر الفنانة سوسن بدر عرض حكاية “دقيقة الا ربع” إحدى حكايات مسلسل “أسود باهت” وتدور أحداث العمل في إطار إثارة وتشويق والبحث عن جريمة قتل، ومن بطولة سوسن بدر، محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب الغريب، مصطفي منصور، ريهام نبيل،طه خليفه، ياسر ربيع، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل قلع الحجر، والذي ضم بجانبها عدد من النجوم، وكان من أبرزهم: مسلسل قلع الحجر شارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي

و دارت أحداث مسلسل قلع الحجر في إطار درامي، حيث تدور أحداث المسلسل في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة (فرماوي)، والشاب المتمرد (عبدالحي) الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة.