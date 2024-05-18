نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. غادة عبد الرازق تقدم الكوميديا وأحمد آدم بشكل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم تاني تاني الصور الأولى لأبطال الفيلم المقرر إطلاقه بدور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 مايو 2024، ليفتتح موسم الصيف السينمائي.

غادة عبد الرازق تقدم الكوميديا واحمد ادم بشكل جديد

وتقدم النجمة غادة عبد الرازق، الكوميديا لأول مرة بدور جديد تماما على أعمالها السابقة، ويغير النجم أحمد آدم جلده تمامًا في نوعية الكوميديا التي يقدمها، مع تواجد بيومي فؤاد، الذي يشتهر بأعماله الكوميدية.

أبطال فيلم تاني تاني

وفيلم تاني تاني بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

قصة فيلم «تاتي تاني»

وتأتي أحداث فيلم «تاني تاني» في إطار كوميدي، حول شخصية «زيكو» أحمد آدم و«بيبو» بيومي فؤاد، واللذان يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة «هدى» غادة عبد الرازق، وتشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات.

برومو فيلم تاني تاني

وطرحت الشركة البرومو الرسمي لفيلم تاني تاني قبل أيام، والذي كشف طبيعة الشخصيات والمواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية هدى موظفة بنك، ويظهر لها أصدقائها القدامى زيكو وبيبو اللذان يحاولان التقرب منها مجددًا وكسب قلبها وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية.

موعد عرض فيلم تاني تاني

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض فيلم «تاني تاني»، والمقرر عرضه يوم 22 مايو 2024، بالإضافة إلى نشرها البرومو الرسمي للفيلم، معلقة عليه: «تاني تاني في جميع دور العرض يوم 22 مايو، والذي يعتبر عودة غادة عبد الرازق للسينما بعد غياب 6 سنوات، إذ كان «كارما» هو آخر الأفلام التي شاركت فيها وعُرض عام 2018».



فيلم تانى تانى آخر أعمال السيناريست محمد نبوى

فيلم تانى تانى آخر أعمال السيناريست الراحل محمد نبوى ويعرض بعد عامين ونصف من وفاته، حيث رحل محمد نبوى عن عالمنا في شهر إبريل من عام 2021، ويعد فيلم تانى تانى ثالث تعاون بين محمد نبوى وأحمد أحمد بعدما قدما سويًا فيلمى "القرموطى على خط النار"، و"صابر وراضى"، وقدم أيضًا مسلسل "عائلة زيزو" بطولة أشرف عبد الباقى عام 2017، وفيلم "القرموطى فى خط النار" بطولة أحمد ادم عام 2017، وآخر أعماله فيلم "صابر وراضى" بطولة أحمد ادم، محسن محيى الدين، رزان مغربى، يسرا مسعودي.