محمد سليمان يكشف عن كواليس شخصيته فى مسلسل جريمة منتصف الليل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد سليمان عن المشاعر التي انتابته عند تقديمه شخصية صاحب كباريه فى مسلسل جريمة منتصف الليل، بعد مشاركته في مسلسل الحشاشين بدور بدر الدين الجمال، قائلا: لا أقلق من هذا الأمر خاصة اننى مغامر بطبعى وابحث دائما عن التنوع والاختلاف حتى لا يتم حصرى فى أدوار بعينها وكنت قاصد المشاركة فى مسلسل جريمة منتصف الليل فى دور صاحب كباريه ليكون مختلف عن دورى فى الحشاشين.

شخصيه محمد سليمان في مسلسل جريمة منتصف الليل

يقدم محمد سليمان شخصية صاحب كباريه بشكل جديد ومختلف عن أدوار أصحاب الكباريه التى قدمت من قبل فى عدد من الأعمال، شخصية قوية ولا تفكر سوى فى جمع المال ولكنها فى نفس الوقت بها جانب إنساني يظهر فى مشاهده مع رانيا يوسف التى تقدم دور راقصة بالكبارية.

أبطال مسلسل جريمة منتصف الليل

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف، وأحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وعفاف شعيب، ومحمد سليمان، وميار الغيطي، وإلهام عبد البديع، ومحمد عز، ومحمد مهران، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة، كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كل من، ليلي سلمان، وعلي السبع، ونوف العبد الله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shot" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

قصة مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة، يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

آخر أعمال محمد سليمان

كان آخر أعمال محمد سليمان هو مسلسل «الحشاشين» من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.