نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حادثه خطيرة.. تامر حسني يطالب جمهوره بالدعاء لـ جلال الزكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان ومدير التصوير جلال الزكي، ترند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرض لحادث سير كبير، اسفرت عن إصابة جلال الزكي بكسر في الذراع الأيمن، وكسور متعددة بالضلوع، وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى المستشفى.

دعم تامر حسني لـ جلال الزكي

وحرص عدد من نجوم الفن على الدعاء لجلال الزكي، منهم الفنان تامر حسني، الذي طالب جمهوره بالدعاء له حيث كتب: «قلبي معاك يا جلال ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة دعواتكم يا جماعة بعد إذنكم لمدير التصوير الكبير جلال الزكي عشان في حالة خطرة جدًا».

تفاصيل الحالة الصحية لـ جلال الزكي

كشف مصمم المعارك عصام الوريث عن تطور حالة الفنان جلال الزكي الصحية، مشيرًا إلى أنه أجرى زيارة له، وكان في حالة صحية جيدة وعاد إلى الوعي، قائلا: «بقى كويس واتكلمت معاه، قلت له أنت كويس يا جلجل، قالي اه تمام الحمد لله»، لافتًا إلى أنه ما زال في المستشفى تحت الرعاية الطبية.

آخر أعمال جلال الزكي

كان آخر أعمال الفنان جلال الزكي، مشاركته في مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي، في الموسم الرمضاني 2024، الذي حقق نجاح جماهيري كبير، وقدم خلاله شخصية تتسم بمعالم الشر، وكانت مواجهته الدائمة خلال الأحداث مع عرب السويركي، الذي جسده الفنان أحمد العوضي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي.

جلال الزكي يتعرض لحادث سير

تعرض الممثل ومدير التصوير جلال الزكي لحادث سير كبير على طريق الواحات بالسادس من أكتوبر، تبين ان الحادث أسفر عن إصابته بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتقديم الرعاية له، ولا يمكن استجوابه، تمكنت قوات الأمن من التحفظ على سائق السيارة الأخرى المتورطة في الحادث، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة وإصابة أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين العثور على الفنان جلال الزكي مصابا بإصابات بالغة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سبب حادث جلال الزكي

كان جلال الزكي يصور بعض المشاهد في موقع تصوير، وأصيب بالإرهاق بسبب استيقاظه لفترة طويلة دون نوم وعقب انتهاء التصوير قرر المغادرة إلى منزله، لكن غلبه النوم خلال القيادة، فاختلت عجلة القيادة من يده وانحرفت السيارة على جانب الطريق، وانقلبت وتعرض للإصابة.