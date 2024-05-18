نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أعمال ينتظرها حسين فهمي.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان الكبير حسين فهمي خلال هذه الفترة حالة من الانتعاش الفني الملحوظ، حيث ينتظر عرض عدد من الأعمال ويواصل تصوير البعض الآخر، وهي الملحد، عودة البارون، قصر الباشا، حمام العريس، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية 4 أعمال ينتظرها حسين فهمي..

حسين فهمي في فيلم حمام العريس

يشارك حسين فهمي في بطولة فيلم حمام العريس مع رانيا يوسف، ويقدم دور كوميدي لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، حيث كان آخر أدواره الكوميدية قبل 6 سنوات من خلال فيلم الكويسين مع أحمد فهمي في عام 2018، من بطولة عدد من النجوم، منهم رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، وحسين فهمي، وجاري التعاقد خلال الفترة الحالية مع باقي أبطال العمل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، والفيلم من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

حسين فهمي في فيلم الملحد

وانتهى حسين فهمي من تصوير فيلم الملحد منذ فترة طويلة، ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولة فيلم الملحد كل من أحمد حاتم، حسين فهمي محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، مصطفى درويش، وأحمد السلكاوي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل.

حسين فهمي في فيلم قصر الباشا

يواصل حسين فهمي حاليا التحضير لفيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم، استعدادًا لانطلاق تصويره خلال نهاية مايو الجاري، ويشارك إلى جانب أحمد حاتم في بطولة قصر الباشا، عدد من النجوم منهم أسماء أبو اليزيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، وصدقي صخر، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.

عودة البارون

ينتظر حسين فهمي عرض مسلسل عودة البارون، والذي انتهى حسين فهمي من تصويره خلال الفترة الماضية، والذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023، لكنه خرج من السباق ولم تحدد الشركة المنتجة حتى الآن موعد نهائي لعرضه، ويشارك حسين فهمي في بطولته كل من خالد سليم، ميس حمدان، محمد مهران، رزان مغربي، نهال عنبر، من تأليف وإخراج سامر خضر.



آخر أعمال حسين فهمي

وكانت آخر أعمال الفنان حسين فهمي، هي مشاركته في فيلم «الإسكندراني»، بطولة الفنان أحمد العوضي، والعمل ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: زينة، بيومي فؤاد، عصام السقا، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، صلاح عبد الله، وهو من تاليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف.