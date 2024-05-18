أجمل عروسة.. عبير صبري تهنئ ريم سامي بمناسبة زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة عبير صبري على تهنئة الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، وذلك بمناسبة حفل زفافها.





وشاركت عبير صبري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعها بالعروس ريم سامي، وعلقت عليها قائلة: "الف مبروك لاحلي واجمل عروسه ريم سامي ربنا يسعدكم انتي وعريسك كانت احلي ليله".





أحدث أعمال عبير صبري

ومن ناحية اخري، شاركت عبير صبرى مؤخرا فى فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

اخر أعمال عبير صبري

وكان آخر أعمال الفنانة عبير صبري مشاركتها في مسلسل حدوتة منسية مع الفنانة سوسن بدر، والذي تمّ عرضه في الموسم الشتوي الماضي، قبل انطلاق الموسم الرمضاني 2024، وحقق المسلسل ردود أفعال قوية، بعدما جسدت دور جديد عليها لأول مرة من خلال شخصية دهب، وتضمن المسلسل العديد من الرسائل في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين من بينهم سوسن بدر، أحمد فهيم، طارق صبري، هشام إسماعيل، محمود حجازي، محمد علي رزق، وهو من إخراج محمد محدي الدين وتأليف محمود حمدان