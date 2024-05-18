"أنا بعيش في أحلامي".. أول ظهور لـ جوري بكر بعد انفصالها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة جوري بكر، عن استجمامها بالحياة بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها مساء أمس، بعد عام واحد من زواجهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جوري بكر خلال مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن استمتاعها بالحياة والسباحة، وعلقت قائلة: «أنا بعيش في أحلامي».

بعد خبر انفصالها.. جوري بكر تتصدر التريند

وكان قد تصدر اسم الفنانة جوري بكر محرك البحث “جوجل” بعد إعلان نباء انفصالها عن زوجها بعد عام واحد من زواجهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فشاركت جوري متابعيها خبر انفصالها بنشر آية قرآنية معلقة: " ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع.. الحمد لله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

أضافت جوري بكر معلقة بـ آية قرآنية من سورة البقرة: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

زواج جوري بكر

يذكر أن احتفلت الفنانة جوري بكر بزواجها في مارس 2023 من شاب من خارج الوسط الفني، وأنجبت منه طفلًا أسمته "تميم".