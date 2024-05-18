مسلم يطرح "اتقابلنا" ضمن ألبومه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح المطرب مسلم على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة "اتقابلنا" وهي السابعة من ألبومه الجديد.

قصة أغنية "اتقابلنا":

الأغنية تجربة فنية متنوعة، يقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة، إلا أنه يكتشف ارتباط حبيبته بشخص آخر، فما كان منه غير الإحساس بالندم، واللوم والعتاب.. وقد شاركت فى المقطع الأخير من الأغنية والذى يتخيل فيه ان حبيبته ترد عليه المطربة مريم النجار والمعروفة بنجاحها على تطبيق التيك توك.

حيث اعجب مسلم بصوتها وقرر تخصيص جزء لها بالاغنية تأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهي درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع.. اغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.. وسابوك فى البيت" التى أهداها إلى روح والده، يحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و"هنتقابل" التى وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.. و"متزعلش".

وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول فى علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة.. و"واحد زيك" قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.

تفاصيل أغنية "اتقابلنا":

أغنية "اتقابلنا" كلمات الشاعر محمد فوزى، وألحان عبدالرحمن حسام، وتوزيع موسيقى مينا خلف، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتقول كلمات "اتقابلنا":" متفقناش، وسيبنا بعض وعديت فترة انا مبشوفهاش كل م احن، واقول اكلمها، تحصل حاجه، مكلمهآش، ولما صادفت، واتقابلنا كان فيه حد تالت، بينا

قريب منها، عينه ف عينها، وحاضنه ف ايده، مبتسيبهاش

داري في نفسك وامشي وفآرق