شاهد.. ملك زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة الشابة ملك زاهر ابنة الفنان احمد زاهر، انظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت ملك زاهر مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت ملك في الصور مرتدية فستان طويل باللون البني، مكشوف من احد الكتفين، واعتمدت تسريحة شعر تتماشى من إطلالتها، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.





أحدث أعمال ملك احمد زاهر

ومن ناحية اخري، حققت ملك زاهر نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل محارب، قدمت شخصية شريرة لأول مع حسن الرداد وأحمد زاهر، حيث لعبت دور الإنفلونسر راندا التي تسعى لفعل أي شئ من أجل المال، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلًا من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.