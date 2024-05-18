محمد عدوية يستقبل عزاء والدته بمسجد حسين صدقي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي الموافق 16 مايو السيدة ونيسة أحمد عاطف زوجة المُطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، بشكل مفاجئ في منزلها، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة حيث كانت تعاني من مرض السكر وأصيبت بغرغرينة سكر، وتدهورت صحتها خلال الآونة الأخيرة.

وبدأ محمد عدوية منذ قليل استقبال واجب العزاء في والدته السيدة ونيسة عاطف زوجة المطرب أحمد عدوية، بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي.

وحرص عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في والدة الفنان محمد عدوية، في مسجد حسين صدقي، عقب انتهاء صلاة المغرب مباشرة، وكان أول الحاضرين الفنانة لقاء سويدان، والفنانة لقاء الخميسي.

وفاة زوجة المطرب أحمد عدوية

وكان قد أعلن خبر الوفاة الشاعر صلاح عطية على حسابه عبر موقع فيس بوك وكتب: "ام محمد.. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث.. أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتفى بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".