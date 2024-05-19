نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فريد لـ "دوت الخليج الفني" عن رامي جمال: "هو سبب حبي للمزيكا" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان أحمد فريد نجاحًا كبيرًا بألبومه الجديد "بتقولي آسف" واستطاع من خلاله أن يتصدر التريند ويحقق نسب مشاهدات عالية.

ودائمًا يلفت انتباه الجمهور علاقة الفنان أحمد فريد بالفنان رامي جمال فنري دائمًا أن كلًا منهما يدعم الآخر ويحفزه ويبارك له على نجاحاته.

أحمد فريد

وكشف لنا الفنان أحمد فريد في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" كواليس علاقته بالفنان رامي جمال وأيضًا كواليس ديو أغنية "أهي مشيت" الذي قدموها سويًا على طريقة الفيديو كليب.

وتحدث فريد عن رامي جمال قائلًا: "رامي جمال هو سبب حبي للمزيكا وكان بالنسبة لي أني أغني معاه حاجة أرغب أن أعملها من زمان والحمد لله أنه دعمني ووقف جنبي ودائمًا بشكره لأنه أخويا وكل يوم تقريبًا بنتقابل".

أحمد فريد ورامي جمال

تفاصيل أغنية "أهي مشيت" لـ رامي جمال وأحمد فريد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد قدم الفنان رامي جمال وأحمد فريد معًا ديو أغنية "أهي مشيت" على طريقة الفيديو كليب الذي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت تريند يوتيوب حيث وصلت الآن نسب مشاهداتها نحو 4 مليون و600 ألف مشاهدة.

أغنية “أهي مشيت” من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.

كلمات أغنية "أهي مشيت"

أهي مشيت.. وسابت قلبي من غيرها دون ولا حل

نعيش ولا.. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني

يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد

انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض

قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟

وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام

وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها

روحي قوليلها صدعني عليكي كلام

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني