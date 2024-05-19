نهال عنبر تتمنى الشفاء لجلال الزكي

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أحمد جودة - القاهرة - تمنيت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية الشفاء العاجل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للفنان ومدير التصوير جلال الزكي حيث نشرت بوستر يحتوي على صورة ودعاء له معلقة عليه “ خالص الدعاء للفنان جلال الزكي اتعرض لحادث آليم وحالته غير مستقره؛ اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا”

جلال الزكى

آخر أعمال نهال عنبر

وكان آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل “ دون سابق إنذار ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل “ دون سابق إنذار ”

العمل من بطولة الفنان آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وجسدت من خلاله دور والدة الفنانة آسر ياسين.

إصابة جلال الزكي

تعرض أول أمس الفنان ومدير التصوير جلال الزكى لحادث سير على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر على إصابته بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقى العلاج واتخاذ الإجرارات القانونية بصبحة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.