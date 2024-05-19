نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدى المرغنى ضيف شرف فيلم "عصابة الماكس" لـ أحمد فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنضم الفنان حمدي المرغني لأبطال فيلم "عصابة الماكس" كضيف شرف، وهو من بطولة النجم أحمد فهمى، ومن المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الأضحى المقبل.

ومن ناحية أخري، تشارك الفنانة روبي بأغنيتين خلال فيلم "عصابة الماكس".

ومن المقرر أن روبي تقدم أغنيتين في فيلم "عصابة الماكس" الأولى هي الأغنية الدعائية للفيلم، والاغنية الثانية بعنوان "السنبلاوين" داخل أحداث الفيلم.

أبطال فيلم عصابة الماكس

يذكر أن فيلم "عصابة الماكس" من تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان، وبطولة أحمد فهمي، أحمد السقا ومحمد ثروت كريم فهمى، هشام ماجد، حمو بيكا، وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عنهم.

آخر أعمال روبي

وكان آخر أعمال روبي أغنية “3 ساعات متواصلة”، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها في ديسمبر الماضي وأثارت الجدل وقتها ، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع شركة توما، وكان من المقرر طرح أغنية 3 ساعات متواصلة في أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب أحداث غـزة.