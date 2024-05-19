نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم مصطفى قمر وبوسي شلبي ومفيدة شيحة... نجوم الفن يشعلون حفل زفاف ابنة سامح يسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان سامح يسري، شقيق الإعلامية سمر يسري، بحفل زفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرة بالقاهرة، حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الفيديوهات من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه:"فرح بنت حبيبتي وأختي وصديقة العمر غادة وأخي سامح يسري".



تعليقات الجمهور على منشور بوسي شلبي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يسعدهم ويحفظهم من كل شر يارب العالمين، ربنا يرزقهم بالذرية الصالحة، وغيرها من التعليقات.



وحضر حفل الزفاف أيضًا كل من الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة والفنان مصطفى قمر ومجموعة من الفنانين.

ورقصت العروس مع والدها سامح يسري، على أغنية بنت أبويا وسط تفاعل الحضور.

آخر أعمال سامح يسري



كانت آخر أعمال الفنان سامح يسري، مشاركته في فيلم أخناتون في مراكش، وهو إنتاج مشترك بين مصر والمغرب وشارك في بطولته من فناني مصر كل من: الفنان الراحل طلعت زكريا، انتصار، سامح يسري، ومن المغرب: سعيد الناصري والمطربة رجاء قصابيني وخولة بن عمر ووسام الأمير.