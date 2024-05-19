نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أحمد سعد وياسمين صبري.. النجوم يحضرون النزال التاريخي في الرياض بين أوسيك وجوشوا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص عدد من النجوم على حضور النزال التاريخي ومن بين المتواجدين كان كريستيانو رونالدو، نيمار، أحمد سعد وعمرو سعد، ياسمين صبري، هنا الزاهد وغيرهم الكثير.



حيث شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بصورة له برفقة شخص آخر من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"اتعلم تقف جمب أصحابك في الإصابة من النزال الأكبر على الإطلاق في موسم الرياض".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد سعد



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات انت بتشجع أي فريق، ربنا يحفظك من كل شر، وغيرها من التعليقات.

وتكمن أهمية النزال في تسجيل الفائز نفسه كبطل أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بأربع أحزمة عالمية كما سيكون البطل الذي لم يسجل أي خسارة في تاريخه محافظًا على سجل خالٍ من الهزائم. فمنذ ربع قرن لم يكن هناك بطل بلا منازع للوزن الثقيل، إذ كانت آخر مرة لهذا اللقب عام 1999م، وكان حينها صاحب الأحزمة يملك ثلاث فقط منها لـ 3 منظمات هيWBC، WBA، IBF لذلك لأول مرة سيكون هناك بطل بلا منازع في عصر الأربع أحزمة التي أضيف لهم حزام منظمة الملاكمة العالمية WBO.

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد سعد ديو غنائيًا، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”.

الأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة مزيكا، وحاز الديو على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

