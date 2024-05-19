في ذكرى رحيل حسن مصطفى.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم الأحد الموافق الـ 19 من مايو ذكرى رحيل الفنان حسن مصطفى، والذي تميز بالكاريزما وخفة الدم وعشق الصغار والكبار له.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ حسن مصطفى



مولد حسن مصطفى

ولد الفنان الراحل حسن مصطفى عام 1933 بحي الظاهر، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1957، وتعلق بالمسرح منذ صغره، مما دعاه للإلتحاق بفرقة إسماعيل ياسين، ثم الغنائيين المتحديين بالإضافة لمسارح التليفزيون.

أهم أعمال حسن مصطفى فى المسرح



تفوق الراحل حسن مصطفى بالكثير من الأعمال خلال مشواره قدم ما يقرب 400 عملًا فنيًا، كان للمسرح نصيب الأسد منها، فقد استطاع أن يكون واحدًا من نجوم المسرح وشارك في أهم المسرحيات في تاريخ المسرح المصري، منها "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، الكدابين قوي، دو ري مي فاصوليا، الدبابير، الكدابين اوى،" وغيرها.

أهم أعماله الدرامية



قدم الراحل حسن مصطفى ما يقرب من 90 مسلسلا، منهم "رأفت الهجان، من الذى لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت، البرارى والحامول، نصف ربيع الآخر، حياة الجوهرى، بوابة الحلوانى، امام الدعاة، رجل وامرآتان، العميل 1001، نص يتربى في عزو، عباس الابيض في اليوم الأسود، شيخ العرب همام، أولاد الحلال".



أبرز أعماله السينمائية

تفوق بالعديد من الأفلام أبرزها،"أرض النفاق" و"أخطر رجل فى العالم" مع فؤاد المهندس" وفيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع يسرا وأحمد زكي، وفيلم "غريب فى بيتى" مع نور الشريف وسعاد حسني و"الزواج على الطريقة الحديثة" مع سعاد حسنى و"البوسطجى" مع شكرى سرحان، و"أفواه وأرانب" مع فاتن حمامة ومحمود ياسين، و"مرجان أحمد مرجان"، مع عادل إمام، و"نصف ساعة" جواز مع رشدي أباظة وشادية، وغيرها من الأفلام.

زيجات حسن مصطفى



تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال واستمرت زيجتهما ما يقرب من 50 سنة.



وفاة حسن مصطفى

رحل حسن مصطفى من عالمنا يوم 19 مايو عام 2015، عن عُمر يناهز 81 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الأنجلو.