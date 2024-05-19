الإثنين المقبل.. إذاعة الحوار الكامل لعادل أمام مع عمرو الليثي بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض برنامج "واحد من الناس"،علي شاشة قناة الحياة، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، الحوار الكامل للزعيم عادل إمام مع الإعلامي عمرو الليثي، احتفالًا بعيد ميلاده، ويتحدث خلال اللقاء عن والده ووالدته وأصعب اللحظات في حياته.

تفاصيل حلقة عادل إمام في برنامج واحد من الناس



و يتحدث أيضًا ٢٠ نجم من نجوم الدراما والسينما المصرية عن الزعيم وذكرياتهم معه، وكواليس وأسرار تذاع لأول مرة، ومن أبرز النجوم كريم عبد العزيز، سوسن بدر، شيرين، حمدي الميرغني، عايدة رياض، علاء زينهم، تامر هجرس، نهال عنبر، عمرو عبد العزيز، يوسف فوزي، علاء مرسي، محمد الصاوي، نعيم عيسى، سيد صادق، عبد الله مشرف، كمال أبو ريه، محمد ثروت، رجاء الجداوي، إيناس مكي.

أبطال مسلسل فلانتينو

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام الفنية هو مسلسل "فلانتينو"، والذى تم عرضه في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامي إمام.

أحداث مسلسل فلانتينو

دارت أحداث المسلسل حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير ب "فلانتين" وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.