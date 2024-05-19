نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أجواء كرنفالية.. فرق قصور الثقافة تتألق بمهرجان فيفا فنزويلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بعروض فرقها الفنية بمهرجان "فيفا فنزويلا"، المقام بكاراكاس عاصمة دولة فنزويلا، وسط أجواء كرنفالية مبهجة، وتأتي المشاركة في إطار حرص وزارة الثقافة على تحقيق التبادل الثقافي الخارجي، والترويج للفنون المصرية كونها أحد أهم عناصر القوة الناعمة.

عروض مهرجان فيفا فنزويلا

وضمن البرنامج المعد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، قدمت فرقتا التنورة التراثية، والأنفوشي للإيقاعات الشرقية، عروضهما الفنية المبهرة، بحضور السفير المصري ووزير الثقافة الفنزويلي، وسط تفاعل جماهيري كبير.

فرقة التنورة التراثية

وقدمت فرقة التنورة التراثية خلال المهرجان مجموعة من فقراتها المتميزة على نغمات المزمار الصعيدي، بجانب العروض الفنية المقدمة بالتعاون مع فرقة الإيقاعات الشرقية.

فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية

بينما قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية فقرات عزف إيقاعي صولو وجماعي، بجانب الأغنيات الطربية التي تعتمد ألحانها على الإيقاع.

نبذة عن فرقة التنورة التراثية

وتعد فرقة التنورة التراثية إحدى أهم فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، تكونت في فبراير 1988 لإحياء الأشكال التراثية بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، وشاركت في عدد من المهرجانات بدول العالم منها "اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، المجر، إيطاليا، السويد، النرويج، فنلندا، فرنس، الصين، وغيرها.

نبذة عن فرقة الانفوشي

أما فرقة الأنفوشي فتأسست عام 2019، وأصبحت فرقة معتمدة بهيئة قصور الثقافة عام 2021، وشاركت الفرقة بعدد من المهرجانات منها "مسرح بلا إنتاج، مهرجان القلعة الدولي"، وغيرها.

نبذة عن مهرجان فيفا فنزويلا

ويشار إلى أن المهرجان يشهد طوال فترة إقامته أكثر من 300 عرض تقديمي بالعاصمة كراكاس وفي ولايتي ميراندا ولاغويرا، بمشاركة عدد من الفنانين الفنزويليين، ووفود الدول الصديقة، ومن المقرر أن يمتد المهرجان عقب اختتام العروض في الولايات الثلاث الأولى، لتشهده جميع البلدات والأحياء والساحات، لإلقاء الضوء على قيمة الهوية وتعزيز جميع مظاهر الحياة الثقافية في فنزويلا.