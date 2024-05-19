نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة ثقافة بورسعيد تعرض "سحاب رمادي" ضمن الموسم المسرحي بإقليم القناة وسيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تقديم عروض الموسم المسرحي بالمحافظات، وشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، العرض المسرحي "سحاب رمادي" لفرقة القصر المسرحية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.





أحداث العرض المسرحي سحاب رمادي

دارت الأحداث عن مدينة ديني الفرنسية وتناولت مأساة سيدة تدعى "فانتين" وابنتها "كوزيت" التي لا تعرف إلى أين ذهب زوجها، فتترك ابنتها عند رجل يدعى "تناردييه" وزوجته، وهو يملك حانة يستقبل فيها زبائنه، وذهبت فانتين لتعمل بأحد المصانع حتى تتمكن من الإنفاق على ابنتها، فتتعرض لمشاكل وأزمات متتالية حتى ينقذها "جان فالجان"، ونتعرف على حكايته من خلال أحداث متلاحقة في صورة دراما إنسانية اجتماعية بالدرجة الأولى.

صناع عرض سحاب رمادي

"سحاب رمادي" تأليف فيكتور هوجو، إخراج أيمن عادل، إعداد د. أحمد يوسف، أشعار محمد عبد الرؤوف، استعراضات وكيروجراف حمادة عبد الرسول، مساعد مخرج محمد الجندى، مخرج منفذ أميرة فؤاد.

بطولة شادي حامد، محمد جمعة، آية عامر، سليمان رضوان، حازم طه، محمد دسوقي، مجدي الشناوي، ساره هاني، سارة حجازي، مي الرازقي، محمد أبو النور، أحمد مجاهد، أحمد فوزي، أحمد رجب.

لجنة التحكيم

وشهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرجة والفنانة وفاء الحكيم، مهندس الديكور محمود جمال الدين، الناقدة أمل ممدوح، مقرر لجنة القناة وسيناء رجب أحمد.

عرض "سحاب رمادي" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن عروض فرع ثقافة بورسعيد، برئاسة د.جيهان الملكي.

ويشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله 14 عرضًا مسرحيًا مجانيا، انطلقت السبت الماضي بعروض فرعي ثقافة الإسماعيلية والسويس على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

العروض المسرحية الخاصة بفرعي ثقافة شمال سيناء وبورسعيد

ويستقبل قصر ثقافة بورسعيد العروض المسرحية الخاصة بفرعي ثقافة شمال سيناء وبورسعيد، وتقدم فرقة قصر ثقافة العريش عرض "حواديتنا" أمس السبت إخراج أسعد الملكي، واليوم الأحد 19 مايو تقدم فرقة العريش القومية العرض المسرحي "اتحاد ملاك القمر" سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان، ويشهد يوم الاثنين 20 مايو عرض "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد، سينوغرافيا وإخراج عمرو عجمي، وتقدم فرقة بورسعيد النوعية في اليوم التالي عرض "حالة طوارئ" إخراج محمد سالم، ويوم الأربعاء تقدم فرقة بورسعيد القومية مسرحية "جميلة" إخراج أحمد يسري.

ويوم الخميس 23 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة طور سيناء العرض المسرحي "المقبرة" إخراج جمال مهران على مسرح قصر ثقافة الطور، ويشهد مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ختام العروض يوم الجمعة 24 مايو مع عرض "زيارة السيدة العجوز" لفرقة القصر، إخراج محمد علي إبراهيم.