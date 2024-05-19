لهذا السبب.. صابرين تتصدر تريند "جوجل" بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة صابرين تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" في السعودية، وذلك بعد إعلان زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح.

تفاصيل زواج صابرين وعامر الصباح

ظهرت صابرين برفقة المنتج عامر الصباح خلال حضورهما فرح الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، مؤخرًا، وبعد ذلك ازدادت التساؤلات حولها، وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا، مما جعلها تؤكد في تصريحات صحفية لها خبر زواجها، لافتة أنها تزوجته منذ 6 أشهر بعد مكالمة هاتفية منه أعادت حبها له من جديد بعد تدخل أحد أصدقائهما الذي أخبره بطلاقها، وأنها لم تجد أي عوائق أمامها فلم يعترض أحدًا من أبناءها أو أبناء عامر على زواجهما.

آخر أعمال صابرين

يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنانة صابرين هو مسلسل "مسار إجباري"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2024،والعمل بطولة عصام عمر، أحمد داش، بسمة، محمود البزاوي، ياسمين العبد، ومن إخراج نادين خان.

أحداث مسلسل مسار إجباري

دارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، يعيش الشابان "علي" و"حسين" حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلًا يغير مسار جريمة قتل.