إيما ستون تشارك في بطولة فيلم جديد بعنوان Bugonia

القاهرة - محمد ابراهيم - وسط ما تعيشه من فترة انتعاشة فنية، تشارك النجمة الشابة إيما ستون في بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان Bugonia.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون من إخراج يورجوس لانثيموس، ويشارك في بطولته جيسي بليمونس.

وتعيش النجمة إيما ستون فترة انتعاشة فنية في الوقت الحالي، مع طرح مجموعة مميزة من الأفلام الجديدة لها كان أحدثها فيلم Kinds Of Kindness.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد الذي يشاركها في بطولته جو آلوين، الفنان الشاب الذي انتشرت اخباره في الفترة الماضية كونه أحد الأحباء السابقين لتايلور سويفت.

ويجتمع الثنائي ايما ستون ونيثن فيلدر في عمل فني جديد بعد أن سبق وتعاونا معا في بطولة مسلسل The Curse الذي طرح عبر شو تايم.

ووفق ديلي ميل، العمل الفني الجديد سيكون فيلم من إنتاج A24، يطرح عن قصة حقيقية من عالم الشطرنج.

تعاون جديد

وتجري حاليا النجمة إيما ستون محادثات للمشاركة في بطولة فيلم جديد سيكون من إخراج زوجها المخرج ديف مكاري.

ووفق ديلي ميل، يأتي الإعلان عن هذا التعاون بعد شهرين فقط من حصد إيما لثاني جائزة اوسكار تحققها في مسيرتها الفنية.

الأوسكار عن Poor Things

و في سياق متصل، كانت قد تحدثت النجمة الحاصلة على الأوسكار إيما ستون عن تجربتها مع الإنتاج عبر أحدث أفلامها Poor Things الذي جسدت به دور البطولة إلى جانب مشاركتها كمنتجة.

ووفق ديد لاين، قالت ستون في حديثها عن التجربة أنها صدمت من عدد وكلاء الفنانين التي احتاجت للتعامل معهم في اتفاقيات الظهور ببطولة الفيلم.