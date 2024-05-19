نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. باسم سمرة يشوق الجمهور لـ فيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان باسم سمرة جمهوره لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، الذي يقوم ببطولته بجانب النجم محمد إمام، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

نشر باسم سمرة صورًا له من كواليس تصوير الفيلم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر فيها وهو حاملًا للسلاح، نظرًا لتقديمه دور تاجر سلاح، وعلق عليها قائلًا: "اللعب مع العيال، عيد الأضحى، يلا بينا".

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، ويشارك معه كوكبة من نجوم الفن أبرزهم باسم سمرة، أسماء جلال، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور أحدث الفيلم حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

آخر أعمال باسم سمرة

يذكر أن آخر أعمال الفنان باسم سمرة هو مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته أحمد السقا، فريدة سيف النصر، طارق لطفي، مي كساب، أحمد كشك، محمد التاجي، وآخرون من النجوم، وكان من إخراج أحمد خالد موسى.