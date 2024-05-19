المركز القومي للترجمة يكرم المترجم علي الغفاري الأحد القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 12:35 مساءً - يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، باليوم العالمي لقارة إفريقيا وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة طه حسين بمقر المركز.

وذكر المركز القومي للترجمة - في بيان اليوم الأحد - أنه سيتم تكريم المترجم الكبير علي الغفاري خلال الفعاليات، والذي صدرت له مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في إفريقيا".

وتخرج المترجم الكبير علي عبد العزيز إسماعيل الغفاري، في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، وحصل على دورات في اللغويات وتدريس اللغة من جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة، عمل مدرسًا للغة الإنجليزية بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة منذ سبتمبر 1977، كما عمل مترجمًا ومحررًا في مكتب "رويترز" بالقاهرة، وأيضًا عمل بالتدريس في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، ويعمل الآن في التدريس بقسم اللغة الإنجليزية والجامعة المفتوحة في برامج الترجمة التخصصية بكلية الآداب - جامعة القاهرة.

ترجم علي الغفاري، إلى العربية عددًا كبيرًا من الإصدارات، منها: رواية "طائرالروح" ورواية "حديقة الياسمين" لثريا عريان.. وعن المركز القومي للترجمة: "الجزء الأول من دليل كمبريدج للمسرح"، "ميشيل فوكو"، "حنة آرنت"، "بول ريكور"، "المشاعر السياسية" لمارثا نوسباوم، "تاريخ عالمي للفكر"، "الاستشراق الطليعي" لديفيد ليهاري سويت، و"الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في إفريقيا" لمارك لانجان.

وترجم أيضًا تحت إشراف الدكتور محمد عناني قصصًا قصيرة وشعرًا من العربية إلى الإنجليزية، كما ترجم كتاب "محمد: الرسول والرسالة" من تأليف الدكتور نظمي لوقا، إلى الإنجليزية ضمن إصدارات مركز اللغات بجامعة القاهرة.

‎ كما ترجم الغفاري، العديد من الدراسات الاجتماعية وغيرها من الأعمال لمركز البحوث الاجتماعية بكلية الآداب ولمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.