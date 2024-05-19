سيلينا جوميز تحظى باحتفاء كبير بعرض فيلمها في كان السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - عاشت النجمة سيلينا جوميز حالة من البكاء متأثرة بما تلقته من حفاوة من الجمهور الحاضر لعرض فيلمها الجديد في مهرجان كان السينمائي.

ووفق ديلي ميل، عرض ضمن فعاليات كان هذا الأسبوع، الفيلم الجديد لسيلينا جوميز بعنوان Emilia Perez.

وتقول الصحيفة ان النجمة الشابة، حصلت على تصفيق حار من الحاضرين على أدائها بالفيلم استمر لمدة 9 دقائق متواصلة.

المنافسة الرسمية

يُشارك في المسابقة الرسمية 19 فيلمًا، من بينها فيلم "Megalopolis" للمخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا، وفيلم "The Shrouds" من إخراج ديفيد كروننبرج، وفيلم "The Apprentice" للمخرج الإيراني علي العباسي، بالإضافة إلى "Motel Destino" من إخراج كريم عينوز، وفيلم "Bird" للمخرجة أندريا أرنولد، وفيلم "Emilia Perez" للمخرج الفرنسي جاك أوديار، و"Anora" للمخرج شون بيكر، وفيلم "The Substance" للمخرجة الفرنسية كورالي فارقيت، و"Grand Tour" للمخرج البرتغالي ميجيل جوميز، وأخيرًا "Marcello Mio" لكريستوف أونوري.

أيضًا، تتضمن الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية للدورة الـ77 فيلم "Liu Yi Dai gglov"، من إخراج المخرج الصيني جيا تشانغ كه، و"All We Imagine as Light" للمخرج بايال كاباديا، و"Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، و"Beating Hearts" للمخرج جيل لولوش، و"Diamant Brut" لأجاث ريدنجر، و"Oh Canada" لبول شريدر، و"Limonov: The Ballad of Eddie" لكيريل سيريبنيكوف، و"Parthenope" لباولو سورينتينو، و"The Girl with the Needle" للمخرج السويدي ماجنوس فون هورن.

مشاركات مميزة

ويتنافس فيلم "نورة" السعودي في فئة "نظرة ما" ضمن قائمة تضم 14 فيلمًا، وتشمل قائمة الأفلام المتنافسة في هذه المسابقة أفلامًا مثل "The Shameless" للمخرج كونستانتين بويانوف، و"On Becoming a Guinea Fowl" لرونجانو نيوني، و"Le royaume" لجوليان كولونا، و"Vingt Dieux" لويز كورفوازييه، و"Who Let The Dog Bite?" للمخرجة ليتيتيا دوش، و"Black Dog" للمخرج الصيني جوان هو، و"The Village Next to Paradise" للمخرج مو هراوي، و"September Says" للمخرج أريان لابيد، و"L’histoire de Souleymane" لبوريس لوجكين، و"The Damned" لروبرتو مينيرفيني، و"My Sunshine" لهيروشي أوكوياما، و"Santosh" لسانديا سوري، و"Viet and Nam" لترونج مينه كوي، و"Armand" للمخرج النرويجي هالفدان أولمان توندل.