نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تكريم سلمى أبو ضيف في مهرجان كان السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت النجمة سلمى أبو ضيف تكريمًا خاصًا، من مبادرة "المرأة في السينما"، التي أقيمت على هامش الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي حيث كرم كلًا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومجلة فانتي فير، أوروبا ست نساء فريدات أعدن تعريف ما يمكن تحقيقه للأجيال النسائية القادمة، ورسمن آفاق واعدة لإلهام المواهب النسائية حول العالم من ضمنهم النجمة المصرية سلمى أبو ضيف ومعها كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية الموهوبة أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية اللامعة كيارا أدفاني، والنجمة التايلاندية المحبوبة ساروتشا تشانكيمها والشهيرة بـ”فرين”.

كما شاركت النجمة سلمى خلال مهرجان "كان" في ندوة خاصه عن موضوع "المرأة في السينما"، وتحدثت خلال الندوة عن التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة في السينما والفرص المتوفرة للنساء في الصناعة، وعن تجربتها الأخيرة وهي مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض في رمضان 2024، والذي حقق نجاحا كبيرًا، وعن بدايتها بفيلم الشيخ جاكسون.

مشاركة سلمى أبو ضيف في مسلسل "إلا الطلاق"

وكانت أحدث أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف هو مسلسل "إلا الطلاق"، الذي شاركت فيه كضيفة شرف، وهو من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني، والعمل من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

وشاركت سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وضم عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.