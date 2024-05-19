لقاء الخميسي توجه رسالة لمها أبو عوف: "وحشني أيامنا الحلوة"

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة للفنانة الراحلة مها أبو عوف، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت لقاء الخميسي صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "وحشتيني وحشني أيامنا الحلوة والضحك والغنى واللذاذة والبهجة، وحشتني ضحكتك وجلجله صوتك في الاستديو وحشتني قعداتك في البيت والروقان على الرغم من كل الضغوط، ربنا يرحمك ويراضيكي يا حبيبة قلبي".



آخر أعمال لقاء الخميسي



يشار أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة"، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي،ألفت عمر، محمد العمروسي، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تعرف على أبطال مسلسل “زي القمر”



وشاركت لقاء الخميسي، مؤخرًا أيضًا، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، أحمد حلاوة، صابرين، آيتن عامر، محسن منصور، لبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة.