نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف تاريخ طرح الجزء السادس من سلسلة Insidious في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة سوني عن تاريخ الطرح المقرر للجزء المقبل من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة Insidious.

ووفق موقع ديد لاين، من المقرر طرح الجزء الجديد من السلسلة بتاريخ 29 أغسطس عام 2025 المقبل، من بطولة ماندي مور وكوميل نانجياني.

بمناسبة الجزء السادس في السلسلة، يأتي هذا الفيلم الجديد Insidious في أعقاب فيلم Insidious: The Red Door، وهو جزء يمثل أول ظهور سينمائي لنجم السلسلة باتريك ويلسون، والذي حقق أكثر من 189 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

وتم إطلاق سلسلة Insidious في عام 2010، من تأليف James Wan وLeigh Whannell، وهي تتعمق في موضوع المطاردة، مع التركيز في المقام الأول على وجود عالم خبيث يُعرف باسم "The More".

هذا البعد المظلم تسكنه أرواح وشياطين انتقامية تسعى إلى التسلل إلى عالم الأحياء، مما يؤدي غالبًا إلى عواقب مرعبة لأولئك الذين يصادفونها.

احصائية جديد

وضمن أحدث أخبار أفلام الرعب في هوليوود، أن قام هواة الأفلام على موقع ranker.com بتسمية وتصنيف افتتاحيات أفلام الرعب التي وجدوها الأكثر إثارة للصدمة - والفيلم الذي حصل على المركز الأول جاء عكس المتوقع.

مع تغلبه على أمثال Nightmare on Elm Street و Halloween وحتى Jaws، نجح فيلم "جوست شيب"، وهو رعب خارق للطبيعة صدر عام 2002 يسمى ، في تصدر قائمة اكثر افلام الرعب اثارة لصدمة المشاهدين بسبب افتتاحيتها.

وتدور أحداث الفيلم في ستينيات القرن الماضي، وتبدأ مع حلبة رقص مليئة بالأشخاص على متن السفينة، مع مغني حي ساحر يغني لهم، قبل أن يتوفى كافة من هم على متن السفينة ويتحولون لأشباح.

جديد مشاريع "الرعب"

ويعود النجم الكبير راسل كرو لأفلام الرعب من جديد، بظهوره في الإعلان الترويجي لفيلم الرعب الجديد The Exorcism.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يؤدي به كرو، شخصية راهب يعمل على استخراج الأرواح الشريرة.

وكان قد تحدث النجم الكبير راسل كرو في حوار صحفي جديد أجراه مع مجلة Variety، كشف خلاله عن نيته الاعتزال نهائيا عن العمل بالتمثيل، بعد مرور 40 عام، حقق خلالها نجاحات عدة بظهوره في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، قال النجم البالغ من العمر 59 عامًا، أنه يدرس بجدية اعتزال العمل بالتمثيل في السنوات القادمة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان Karlovy Vary International Film Festival السينمائي الدولي، بدورته رقم 57 بجمهورية التشيك.