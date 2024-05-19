في هذا الموعد.. جنات تحيي حفلًا غنائيًا في المغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة جنات لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في المغرب، وذلك يوم 25 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

تفاصيل كليب "بنعيش مع ناس"

يذكر أن آخر أعمال جنات أغنية بنعيش مع ناس، والأغنية من كلمات محب غبور وألحان بهاء عبد الهادي وتوزيع يوسف حسين وإخراج فادى حداد.



كلمات الأغنية:

بنعيش مع ناس

عاش غيرنا سنين يحلم بيهم

ونفارق ناس

كانت روحنا بجد في يوم ليهم

أوقات نحتار

نسأل أسئلة إجاباتها مفيش

وساعات نختار

إحساسنا يموت عشان احنا نعيش

بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

بنحب في ناس مش لينا

وناس تأذينا باسم الحب

أحدث أعمال جنات



ومن ناحية أخرى، شاركت النجمة جنات في شهر رمضان الماضي، بغناء تتر مسلسل "بقينا اتنين" والتي جاءت بعنوان "حبنا وحكاياته، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "جنبك ومعاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفةوالأغنية من كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين، والكليب من إخراج فادي حداد.