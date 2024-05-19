حفل ضخم بمشاركة نجوم لأول مرة لـ "ديسكو مصر" (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد فرقة ديسكو مصر، لإحياء حفلًا جماهيريًا، تحت عنوان “لف وأرجع تاني”، ومن المقرر أن تكون حفل إطلاق ألبومهم الجديد، وذلك يوم 24 مايو المقبل، في تمام الخامسة مساءًا.

فرقة ديسكو مصر

كما أعلن شادي وصفي، عضو فرقة ديسكو مصر، خلال خاصية “ستوري” عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، عن وجود مفاجآت عديدة خلال الحفل، ومن المتوقع أن يكون مفاجأت الحفل عدد كبير من الفنانين كضيوف الحفل.

ديسكو مصر

أسعار تذاكر فرقة ديسكو مصر

وطرحت الشركة المسئولة عن تذاكر الحفل “تيكيتس مارشيه”، التذاكر في فئتين وهم، Regular-Wave 1بسعر 200 جنيه فقط.

حفل لف وارجع تاني

ومن المقرر أن يقدموا مجموعة أغاني جديدة لم تطرح من قبل واعدت خصيصا لحفل "لف وارجع تاني"، بالاضافة إلى باقة من التركات الذي حققت نجاحًا كبير في مصر وبعض الدول الاوربية، منها كيفي كدا، أغنية أحلى واحدة، أغنية مشاكس، وغيرها.

ديسكو مصر

يذكر أن “ديسكو مصر” من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط الإندي سين بمصر، ويضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهر الفريق بتقديمه "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية، ومن أبرز أعماله “كيفي كدا”،"أحلى واحدة"،"مشاكس".