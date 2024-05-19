إيوان ماكجريجور بالعرض الخاص لمسلسله الجديد بنيويورك

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة ماري إليزابيث برفقة زوجها النجم إيوان ماكجريجور بالعرض الخاص لمشروعهما الفني الجديد في مدينة نيويورك وهو مسلسل، A Gentleman In Moscow.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من ظهور الثنائي على السجادة الحمراء بالعرض الخاص للمسلسل الجديد.

كما انضمت وينستيد - التي ظهرت مؤخرًا على شاشة التلفزيون مع ماكجريجور - إلى زوجها على خشبة المسرح لمخاطبة الجمهور بعد العرض.

وخلال الحدث نفى النجم إيوان ماكجريجور احتمالية عودته لتجسيد شخصية اوبي وان كينوبي من عالم "ستار وورز" في الوقت الراهن.

ذلك بعد أن توجه إعلاميين بالسؤال لإيوان حول هذا الشأن، غير أن سابقة له نفى خلالها الامر نفسه، عاد بعدها لتجسيد الدور ترجح عدم احتمالية مصداقية ايوان، وأن عودته للشخصية أمر لازال محتملاً.

تكريم جديد

وقع الاختيار على الممثل الشهير إيوان ماكجريجور لمنحه جائزة شرفية جديدة من مهرجان Göteborg Film Festival السينمائي الدولي.

ووفق ديد لاين، سيحصل إيوان على جائز التنين الشرفية من المهرجان السينمائي بدورته رقم 47 التي انطلقت فعالياتها في يوم 26 يناير واستمرت حتى 4 فبراير.

BFI Fellowship

في السياق نفسه، كان قد تقرر منح المخرج الكبير كريستوفر نولان الزمالة الشرفية BFI Fellowship، والتي تعتبر أعلى وسام يتم منحه من قبل المؤسسة البريطانية BFI.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، صناع فيلم Oppenheimer، تلقى التكريم الشرفي، في العاصمة الانجليزية لندن في تاريخ 14 فبراير الماضي، تقدرًا لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة.

يأتي ذلك بعد أن رد المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما تردد من شائعات حول توليه مهمة إخراج فيلم جيمس بوند القادم، بعد ما سبق وأدلى به من تصريحات عبر بها عن رغبته في ذلك.