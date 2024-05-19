نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان.. مركز السينما العربية يعلن عن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حفل أقيم ضمن فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، أعلن مركز السينما العربية عن الفائزين في النسخة الثامنة من جوائز النقاد للأفلام العربية والتي تضم الأفلام المنتَجة وعُرضت في المهرجانات الدولية خلال عام 2023، وتشهد هذه النسخة إضافة فئة جديدة إلى الجوائز هي جائزة أفضل فيلم قصير. وقد شارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 225 ناقدًا من 72 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي Festival Scope.



قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية

حصل على جائزة أفضل فيلم روائي، فيلم “وداعًا جوليا” لمحمد كردفاني،

وحصل على جائزة أفضل مخرج كوثر بن هنية عن فيلم "بنات ألفة"، أما جائزة أفضل سيناريو فحصل عليها محمد كردفاني عن فيلم “وداعًا جوليا”.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة منى حوا عن فيلم “إنشالله ولد”، أما أفضل ممثل صالح بكري عن فيلم “الأستاذ”،

وأفضل فيلم وثائقي فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، وأفضل فيلم قصير فيلم “عيسى” للمخرج مراد مصطفى، وأفضل موسيقى تصويرية

أمين بوحافة عن فيلم “هجّان”، وأفضل تصوير سينمائي كانيمى أونوياما عن فيلم "إنشالله ولد"، وأفضل مونتاج

قتيبة برهمجي عن فيلم بنات ألفة.



جائزة الإنجاز النقدي

أما جائزة الإنجاز النقدي فحصل عليها الناقد البريطاني بيتر برادشو، الناقد اللبناني نديم جرجوره.

عن جوائز النقاد للأفلام العربية

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي، ووثائقي، ومخرج، ومؤلف، وممثلة، وممثل، وتصوير، ومونتاج، وموسيقى، إضافة إلى فئة الأفلام القصيرة التي استحدثها المركز بهذه الدورة.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2023، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم).