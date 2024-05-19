نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديزي رايدلي تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Young Woman And The Sea في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت النجمة الشابة ديزي ريدلي عرضًا خاصًا للفيلم الجديد الذي تتعاون به مع ديزني Young Woman And The Sea الذي استضافته BAFTA في مركزها في غرب هوليود.

وانضم إلى الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، مخرج دراما السيرة الذاتية يواكيم رونينج والمنتج جيري بروكهايمر، وفق ديلي ميل.

وبعد الثلاثية الناجحة التي ظهرت في بطولتها من عام 2015 حتى عام 2017، تستعد الممثلة الشابة ديزي رايدلي للعودة للظهور في بطولة سلسلة جديدة من أفلام حرب النجوم.

وخلال مؤتمر جماهيري حاشد تم الإعلان خلاله عن مجموعة من أحدث الأعمال المرتقبة التي ستطرح ضمن عالم حرب النجوم، اعلن عن ثلاثية جديدة ستكون من بطولة رايدلي تطرح في ترتيب زمني مختلف.

The Last Jedi

وفيلم The Last Jedi، كان أحدث مشروع سينمائي تظهر به ديزي رايدلي في دور البطولة، وطرح عام 2017، من بطولة مارك هامل في دور لوك سكاي ووكر، وجون بويجا وآدم درايفر وكاري فيشر وكيلي ماري تران.

أحدث أعمال حرب النجوم

وكان قد انطلق عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد من مسلسل The Mandalorian المشتق من عالم أفلام STAR WARS، خلال شهر مارس الماضي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الحلقة الأولى من المسلسل حظيت بترحاب كبير من النقاد، لما قدمته من أحداث مميزة، عوضت عشاق العمل الذين انتظروا عرضه لفترة طويلة.

نجاح يغطي على الإنتقادات

وعرض الموسم الجديد من The Mandalorian، يأتي بعد أن وجه النجم ليام نيسون انتقادات لمشاريع ديزني بلص المشتقة من عالم star wars، التي طرحت مؤخرًا عبر سلسلة من الأعمال التليفزيونية.

وبحسب ديلي ميل، هذه الانتقادات أدلى بها نيوسن خلال حضوره كضيف في برنامج Watch What Happens Live مع المذيع أندي كوهين.