نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أغنية ترويجية جديدة لفيلم Mr And Mrs Mahi في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف أخيرًا عن الأغنية التي طال انتظارها من فيلم Mr And Mrs Mahi للنجم راجكومار راو وجاهنفي كابور، والتي تحمل عنوان Dekhha Tenu.

ونقل إنديا توداي الأغنية الجديدة،وهي إعادة إنتاج لجزء من أغنية "Shava Shava" من فيلم "Kabhi Khushi Kabhie Gham"، الذي قام ببطولته شاروخان وكاجول.

وتم إصدار أغنية "Dekhha Tenu" من فيلم "Mr And Mrs Mahi" لتكشف عن المسار من قصة الحب الجميلة بين راجكومار راو وجاهنفي كابور.

وضمن أعماله الجديدة، كانت قد طرحت أغنية ترويجية جديدة من فيلم Srikanth للنجم الهندي راجكومار راو، وتدور أحداثها في إطار رومانسي.

ونشر الفنان الهندي راج كومار راو صورة له يعلن بها عن ختامه لجدول تصوير مشاهد فيلمه الجديد Stree 2 في مقاطعة "شانديري" الهندية.

جديد أخبار بوليوود

وضمن أحدث اخبار سينما بوليوود، أن الممثل الشاب ابراهيم علي خان يستعد لبدء تصوير مشاهد أول تجربة سينمائية له في عالم بوليوود، وهو فيلم جديد يطرح بعنوان Sarzameen.

وبحسب موقع إنديا توداي، الممثل الشاب، هو نجل النجم الكبير سيف علي خان، وسيكون ثاني أبنائه الذين ينخرطون في مجال السينما بعد ابنته سارة علي خان.

تفاصيل عن العمل

وبحسب منشور للنجمة عاليا بهات التي تشارك في بطولة الفيلم، انتهى تصوير مشاهد الفيلم الأول لإبراهيم علي خان خلال عام 2023 الماضي.

وكانت قد اثبتت الممثلة الشابة سارة علي خان موهبتها في مجال السينما في بوليوود، بمشاركتها في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الناجحة مع أبرز الفنانين الكبار، منهم فارون دهوان.