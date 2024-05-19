نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح بوستر ترويجي جديد لكارتيك آريان من فيلمه المرتقب Chandu Champion في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت اللقطات التشويقية الأولى للفيلم الجديد للنجم كارتيك آريان، الذي يجسد به شخصية ملاكم.

وظهر كارتيك آريان حادًا بوجه مصاب في حلبة الملاكمة في الملصق الجديد لفيلمه القادم Chandu Champion.

وتم الكشف عن الملصق الأول في 15 مايو، حيث تعين على الممثل أن يخضع لتدريب بدني مكثف وتحول لدوره في الفيلم، الذي أخرجه كبير خان.

الفيلم من إنتاج ساجد ناديادوالا وكبير خان، ومن المقرر عرضه في دور العرض في 14 يونيو 2024.

أعمال جديدة لـ كارتيك

وكان قد طرح فيلم كارتيك آريان الجديد Shehzada، لصالات العرض السينمائي بتاريخ 10 فبراير الماضي.

والفيلم السينمائي الجديد Shehzada هو أحدث عمل سينمائي للفنان الهندي الشاب كارتيك آريان، والفيلم يطرح للعرض باللغة الهندية اخراج روهيت داوان، وانتاج وإنتاج T-Series Films و Haarika & Hassine Creations و Geetha Arts و Brat Films و Kartik Aaryan.

ويشارك في بطولة الفيلم كاريتك آريان في دور بانتو أويدهياي، وكريتي سانون، ومايشا كويرالا، و باريس روال، وصني هيندوجا، وساشين كيدكار ورونيت روي.

مسيرة مميزة

ويأتي الفيلم الجديد Shehzada لينضم لقائمة أعمال سينمائية مميزة، قدمها الممثل الشاب كاريتك أريان خلال مسيرته الفنية الحافلة.

كان منها فيلم "لوكا تشوبي" إنتاج عام 2019 وفيلم "ذا ميز" إنتاج عام 2022، وفيلم "فريدي" إنتاج عام 2020، وفيلم "سوني كي تيتو سويتي" إنتاج عام 2018.

وفيلم "داهمكا" إنتاج عام 2021، وفيلم Satyaprem Ki Katha إنتاج عام 2023، وفيلم بيار كا بانشناما إنتاج عام 2011، والجزء الثاني من الفيلم نفسه إنتاج عام 2015.