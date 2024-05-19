تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني تريند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية عرضه يوم 25 إبريل الماضي، على منصة شاهد، ويواصل العمل حاليًا تحقيق النجاح وتصدر التريند، حيث ينتظر ملايين المشاهدين في الوطن العربي، الحلقة الـ 9 و10 الأخيرة من العمل.

تُعرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني، يوم الخميس 23 مايو،في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، عبر منصة شاهد، ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

أبطال مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددًا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

أحداث مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.