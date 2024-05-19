اليوم.. عرض "سوء تفاهم" و"هاللو فوبيا" بقصر ثقافة روض الفرج

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الأحد، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الجاري.

سوء تفاهم

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "سوء تفاهم"، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساءً، وهو لفرقة المنوفية المسرحية، سينوغرافيا وإخراج ساندرا سامح.



العرض عن نص الكاتب الفرنسي ألبير كامو، وتدور أحداثه حول الابن المهاجر الذي يقرر العودة إلى قريته، ويقصد الفندق الذي تديره الأم وابنتها رغبة في مفاجأتهما، وبالفعل يدخل ولا يتعرفا عليه، ويخططا لقتله بغرض سرقته وتتصاعد الأحداث حينما يكتشفا هويته.

هاللو فوبيا

أما العرض المسرحي الثاني لفرقة الجيزة المسرحية، ويحمل عنوان " هاللو فوبيا"، وهو من تأليف وإخراج سيف الدين محمد، ويعرض في تمام الثامنة مساءً.

يناقش العرض تأثير الأمراض النفسية على الفرد والمجتمع، وكيف ينعكس الشعور بالوحدة على نفسية الفرد وسلوكياته، من خلال قصة مجموعة من الأشخاص يجتمعون صدفة داخل عيادة طبيب نفسي ولا يعرفون ما الذى ينتظرهم.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسًا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقررا.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانًا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، وهم د. لمياء أنور، مصمم الديكور فادي نشأت، المخرج محمد صابر، المخرج محمد العدل، والكتّاب يس الضوي، مجدي الحمزاوي، د. أحمد عادل القضابي، سامح عثمان، الناقدة داليا همام، الناقدة ضحى الورداني، الشاعر أحمد زيدان، والفنان محمد عبد الوارث.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة أثنى عشر يومًا في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني". ويحاضر في الورشة كل من د. صبحي السيد أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، د. لمياء أنور أستاذ الدراما والنقد الفني، المخرج ناصر عبد المنعم، والناقد محمود حامد، ويدير الورش الكاتب سامح عثمان مدير الورش والتدريب بالإدارة العامة للمسرح.