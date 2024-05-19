نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قومية قنا تقدم "المريد" ضمن عروض الموسم المسرحي بجنوب الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت فرقة قنا القومية العرض المسرحي "المريد"، أمس السبت، على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي المريد

"المريد" تدور أحداثه حول أحد أفراد طائفة الحشاشين والتي يرأسها شيخ الجبل رشيد الدين سنان تلميذ مؤسس الطائفة حسن الصباح، تلك الطائفة صاحبة الاغتيالات والمعادية للقائد صلاح الدين الأيوبي والتي عانى منها وكاد أن يغتال عن طريق أحد أفرادها حتى واتته الفكرة أن يقوم بتجنيد أحد أفرادها (مريد) وتتوالى الأحداث.

صناع العرض المسرحي المريد

العرض بطولة فرقة قنا القومية، تأليف محمد علي، إخراج محمد العدل، أشعار محمد موسى، موسيقى وألحان محمد نشأت، ديكور شادي قطامش، استعراضات محمد بريقع، تنفيذ موسيقى محمد فارس، مخرج منفذ أحمد المرتضى.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفى، الناقد محمد علام، وليد فتحي مقرر اللجنة، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويأتي ضمن عروض فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال.

ويقدم إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضًا مسرحيًا مجانيًا، بواقع تقديم عرضين مسرحيين يوميًا، يعرض الأول في الخامسة مساءً، والثاني في التاسعة.

عروض ثقافة قنا

ويشهد قصر ثقافة قنا العروض المسرحية التابعة للفروع الثقافية الأقصر، أسوان، البحر الأحمر وقنا، وتعرض فرقة أسوان القومية اليوم العرض المسرحي "آه يا ليل يا قمر" إخراج إيهاب زكريا، وتقدم فرقة قصر ثقافة كوم امبو، وغدًا الإثنين عرض "العشق والعشاق" إخراج شريف النوبي، وعرض "سولارا" لفرقة قصر ثقافة حسن فتحي تأليف الشاعر محمد الڤيتوري وإخراج مصطفى الشطوي، وفي اليوم التالي تقدم فرقة قصر ثقافة الأقصر مسرحية "لعبة الخروج" تأليف وإخراج كريم الشاوري، وعرض "أطياف حكاية" لفرقة قصر ثقافة المعنى إخراج محمد موسى.

وتقدم فرقة فوزي فوزي عرضها "مشوار" يوم الأربعاء 22 مايو إخراج خالد عطا الله، ويعقبه عرض "شهية" لفرقة بيت ثقافة الأقالتة بالأقصر إخراج عدلي صالح، ويشهد يوم الخميس 23 مايو العرض المسرحي "ذات الخيال وهواني" لفرقة قصر ثقافة الطود إخراج عماد عبد العاطي، يليه عرض "احترس من الخنازير" لفرقة قصر ثقافة قوص إخراج عادل العدوي.

وتتواصل الفعاليات يوم السبت 25 مايو مع العرض المسرحي "السعد" لفرقة قصر ثقافة قنا إخراج مهند المهدي، يعقبه "آخر غنوة" لفرقة الرديسية إخراج هانى فهمي.



وتختتم العروض يوم الأحد 26 مايو مع مسرحية "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر إخراج كرم نبيه، يعقبه "حجر القلب" لفرقة نقادة إخراج محمد المعتصم.

