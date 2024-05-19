نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. تراث الطرب في معهد الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى فى الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 19 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويأتي ذلك استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصون التراث الغنائي.

أبرز فقرات حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الطرب الشهيرة منها في قلبي غرام، والنبى يا جميل، يا مين يقولها، يا ناسيه وعدي، حياتى انت، آخرة جرحي إيه، بعد بيتنا ببيت كمان، بستاني، دوارين في الشوارع، المراكبية، المباخر وياحليله، أداء كل من: رضوي سعيد، حنان الخولي، اسماء كمال، أحمد صبري، محمد شوقي، أحمد محسن، ياسر سليمان.

نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.